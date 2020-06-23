Наблюдатели за ходом общероссийского голосования получили исчерпывающие инструкции — Анатолий Мультах

Общественные наблюдатели, которые будут работать в период проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области, получили исчерпывающие инструкции по поводу того, как они будут работать и в чем будут состоять их функции. Как передает корреспондент Псковской Лента Новостей, об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах на пресс-конференции 22 июня.
Напомним, в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Общественная палата оказывает областной Избирательной комиссии содействие в части подготовки общественных наблюдателей. Планируется, что на каждом из 615 участков будут работать по 4-5 наблюдателей. У каждого будет на руках памятка, в которой прописаны их права, меры защиты и правила поведения в период голосования.
Кроме того, у наблюдателей будут при себе специальные бланки двух видов — так называемые «Золотые стандарты» по общественному наблюдению при проведении голосования по поправкам в Конституцию в день голосования и до дня голосования. В этих бланках указаны основные критерии, по которым каждый наблюдатель должен будет оценить процесс голосования.
«С наблюдателями проведено обучение, каждому по электронной почте направлены разъяснительные материалы. С вопросами в Общественную палату они практически не обращаются. Надеюсь, это связано с тем, что мы предоставили им исчерпывающую информацию», - сказал Анатолий Мультах.
В настоящее время идет уточнение списков общественных наблюдателей с привязкой к каждому участку.
Как пояснила заместитель секретаря Общественной палаты Псковской области Инна Андреянова, общественными наблюдателями будут представители самых разных сфер: студенты, предприниматели, сотрудники социальной сферы.