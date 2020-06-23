Андрей Корнев: Поправки в Конституцию позволят защитить историческую правду

Закрепление ценностей исторической памяти в Конституции страны позволят защитить историческую правду. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев, который в соцсетях подчеркнул важность сохранения памяти поколений.
«22 июня - День памяти и скорби. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней. Годы Великой Отечественной Войны были самыми жестокими и страшными в истории нашей Родины. К сожалению, сегодня людей, которые прошли через все эти страшные испытания, с каждым днем остается все меньше и меньше. Но важно, чтобы с уходом ветеранов не ушла память о войне, о том времени. Для этого важно сохранять связь поколений. Закрепление ценностей исторической памяти в Конституции страны позволят защитить нашу историческую правду!» - написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Андрей Корнев отмечал, что, по его мнению, нельзя говорить о том, что Конституция РФ, принятая в 1993 году, была неправильной. Просто сейчас, считает парламентарий, наступило время, когда необходимо уточнить некоторые нормы.