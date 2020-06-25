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Александр Котов: Заложенные в Конституцию нормы не меняются длительное время

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принял участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Свою позицию спикер выразил на участке в школе №3 в Овсище, где и голосует всегда, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что «целиком и полностью» поддерживает предложенные поправки, каждая из которых по-своему важна, но особенно выделил изменения, связанные с целостностью границ государства и запретом на отчуждение территории.

«Мы субъект приграничный, находимся на западной границе нашей страны, и, конечно, для нас очень важно, чтобы не было никаких посягательств на территорию нашего государства, в том числе на территорию нашего региона», - подчеркнул спикер.

Кроме того, председатель областного Собрания депутатов отметил важность индексации мер социальной поддержки, социальных пособий – по его мнению, если норма будет закреплена в Конституции, это будет гарантией обязательного ее ежегодного проведения.

«Наше законодательство - и региональное, и федеральное, меняется очень часто. Нормы, заложенные в Конституцию, не меняются на протяжении длительного времени», - отметил Александр Котов.

В качестве примера спикер привел областное законодательство, где норма о необходимой индексации социальных пособий была прописана, но на протяжении ряда лет ее действие было приостановлено в связи с недостаточностью в бюджете финансовых средств. «И мы в областном Собрании и на встречах фракции «Единая Россия» с губернатором заостряли внимание на этой проблеме. Хорошо, что нам удалось договориться, и на протяжении двух лет мы эту индексацию в законе о бюджете учитываем», - напомнил Александр Котов.

Председатель парламента также подчеркнул, что три месяца назад депутаты областного Собрания уже поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. «Мы это сделали на одной из сессий, принимая постановление в поддержку федерального закона», - уточнил Александр Котов.

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Напомним, 25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер - с термометрией, выдачей масок, перчаток и одноразовых ручек - и продлится до 1 июля.