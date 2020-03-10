Политика

Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ

Псковское областное Собрание депутатов готово рассмотреть постановление о поддержке федерального закона о поправках в Конституцию РФ на внеочередной сессии 12 марта. Об этом спикер регионального парламента сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я думаю, что, если сегодня Совет Федерации одобрит закон о поправках в Конституцию, принятый Государственной Думой в третьем чтении, соответственно, мы завтра тоже рассмотрим постановление о поддержке этого федерального закона и направим свое решение в Совет Федерации», - заявил Александр Котов.

Смотрите также Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ

Он напомнил процедуру принятия такого рода законопроекта: «Во-первых, квалифицированным большинством они принимаются Государственной Думой и Советом Федерации, после этого необходимо, чтобы не менее чем двух третей субъектов РФ одобрили данный законопроект. И мы хотим внести свой вклад в законотворческий процесс по изменению Конституции РФ. Это будет с нашей стороны своевременно и это будет реакция законодательного органа субъекта РФ. Я думаю, что мы будем выражать волю наших граждан, проживающих на территории Псковской области».

Также Александр Котов прокомментировал предложение распустить Госдуму при условии поддержки поправок в Конституцию. Он выразил позицию, аналогичную той, что озвучил президент, который не видит необходимости в проведении досрочных парламентских выборов.

Смотрите также Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

В продолжение речь также зашла о вероятности досрочных выборов в областное Собрание. «Мы бы на такой шаг не пошли, потому что поправки, которые вносятся в Конституцию РФ, не затрагивают полномочия законодательных органов субъектов РФ», - сказал спикер регионального парламента.