Общество

Сотрудники «Псков-Полимера» смогли проголосовать по поправкам в Конституцию прямо на предприятии

Вместе с коллективом предприятия «Псков-Полимер», выпускающим обувь под брендом Nordman, его руководитель, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин присоединился к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию России. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«С утра на территории нашей фабрики открылся избирательный участок, на котором сотрудники смогли проголосовать досрочно. Для этого накануне мы получили открепительные удостоверения», - уточнил Юрий Сорокин.

Он заверил, что работа участка выстроена в полном соответствии с требованиями Избирательной комиссии Псковской области и рекомендациями Роспотребнадзора.

«Места для голосования мы обеспечили всеми необходимыми средствами санитарной защиты», - добавил Юрий Сорокин.