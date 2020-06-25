СоюзМаш России присоединился к наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

СоюзМаш России и Лига содействия оборонным предприятиям подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной Палатой РФ в целях наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Документ предполагает объединение усилий общественных организаций для содействия в реализации права граждан на участие в управлении делами государства и наблюдение за подсчетом голосов участников голосования, установлением его итогов.
Как отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент «Лиги содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев, вопрос голосования по поправкам в Конституцию РФ является крайне принципиальным для граждан, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим.
Напомним, что в соответствии с частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования, назначают Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации.
Участие СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям в наблюдении за народным голосованием будет проходить в соответствии с «Положением о порядке назначения наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции». В соответствии с документом общественные объединения вправе предлагать общественным палатам кандидатуры для назначения наблюдателями.