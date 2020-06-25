Дарья Козьякова: Голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней - это удобно и безопасно

Депутат областного Собрания Дарья Козьякова приняла участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, она была одной из первых посетительниц избирательного участка в деревне Глембочино Себежского района.
«Я приехала на свой избирательный участок рано утром, все уже было готово к голосованию. Важно, что в месте голосования соблюдены все необходимые меры безопасности: организован сквозной проход - вход и выход отдельные, есть средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики», - отметила Дарья Козьякова.
По словам депутата, организация голосования позволит избежать скученности людей на избирательном участке, где зарегистрировано около 300 сельских жителей. «Люди очень позитивно отнеслись к тому, что голосование растянули на несколько дней. Это и удобно, и безопасно», - сказала депутат.
Дарья Козьякова подчеркнула, что выбор, как голосовать по поправкам в основной закон страны - личное решение каждого, но само участие в голосовании - это обязанность гражданина.
«Все мы живем в настоящем, но каждый думает о своем будущем. Сейчас у нас есть уникальная возможность войти в историю, ведь не каждому поколению выпадает шанс внести изменения в главный документ нашего государства. Эти изменения требует время, ведь жизнь не стоит на месте», - резюмировала Дарья Козьякова.
Напомним, 25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Для досрочного голосования по месту жительства необходим только паспорт, выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00.