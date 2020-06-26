В Псковской области начался второй день голосования по поправкам в Конституцию

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ вновь открылись в Псковской области в пятницу, 26 июня. Проголосовать можно до 20:00.
На каждом участке работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность и чистоту процедуры. Они сопровождают членов избирательной комиссии на всех этапах: от подготовки мест для голосования до окончания процедуры подсчета голосов.
У каждого избирателя проверяют температуру тела, всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Для каждого гражданина подготовлен индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой, даже паспорт проверяют бесконтактным способом, из рук избирателя.
Наблюдатели отмечают достаточно высокую явку. Среди граждан есть желающие проголосовать с самого начала работы участка.