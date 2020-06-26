Глава Великих Лук принял участие в общероссийском голосовании

Глава города Великие Луки Николай Козловский проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Свою позицию он выразил сегодня, 25 июня, на участке, расположенном в гимназии им. С. В. Ковалевской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководитель города на Ловати отметил, что внесение поправок в основной закон обеспечит стабильность в стране, дальнейшее развитие экономики в России, в том числе в Псковской области и городе Великие Луки. А это, по словам Николая Козловского, означает рост заработных плат, пенсий и пособий, решение многих социальных вопросов.