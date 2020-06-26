Лидер движения Street Workout в Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию

Лидер спортивного движения Street Workout в Псковской области, член молодежного парламента при региональном парламенте Виталий Дидыч принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он рассказал Псковской Ленте Новостей.
Сегодня, 26 июня, Виталий Дидыч вместе с семьей пришел на участок №15, расположенный в школе №9 имени А. С. Пушкина на улице Льва Толстого, 18 в Пскове.
«В голосовании я принял участие с семьей и сделал выбор за будущее нашего региона и страны в этот исторический день», - отметил Виталий Дидыч.