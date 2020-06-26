Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове

37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области

Похолодание придет в Псковскую область в конце июня

Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области

69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области

Участвуют ли псковичи в голосовании по внесению поправок в Конституцию?

Михаил Ведерников призвал выпускников использовать каждый шанс, который преподнесет судьба

Суд обязал администрацию Плюссы принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой

Похолодание придет в Псковскую область в конце июня

Похолодание придет в Псковскую область в конце июня

Общество

Участвуют ли псковичи в голосовании по внесению поправок в Конституцию?

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

25 июня стартовало общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в основной закон страны — Конституцию.

Мы решили узнать у псковичей, примут ли они участие в голосовании и если да, то в какой форме?