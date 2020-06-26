«Особенное» голосование по поправкам в Конституцию организовано на Талабских островах

«Особенное» голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано на островах им. Залита и Белова в Псковской области.
На этих островах проживают 138 человек, включенных в список голосующих. Еще 18 — это дачники из Санкт-Петербурга и Москвы, подавшие предварительное заявление о голосовании по месту пребывания.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два острова обслуживает одна участковая избирательная комиссия (УИК №161). Участок организован на территории перед входом в Залитскую общеобразовательную школу - в самом здании нет двух входов, необходимых по рекомендациям Роспотребнадзора, вынесенным в целях нераспространения коронавирусной инфекции.
Несмотря на жару, все члены УИК работают в защитных щитках для лица, масках, перчатках и халатах. За процессом следят общественные наблюдатели и сотрудник Росгвардии.
Всем голосующим измеряют температуру, предлагают вытереть ноги о дезинфекционный коврик и воспользоваться санитайзером для рук, а также выдают защитную маску, перчатки и одноразовую ручку. Далее голосующие проходят к члену УИК, показывают на расстоянии паспорт, расписываются напротив своей фамилии в списке избирателей, получают бюллетень, голосуют и опускают его в урну.
«Талабские острова — особенное место, поэтому и голосование у нас получается особенным, - отметила председатель УИК Мария Знаменская. - Жители острова Залита в основном приходят сами. К кому-то ходим домой по предварительной заявке — все-таки население в основном пожилое. Средний возраст — 75+».
На дом члены комиссии тоже приходят в полной защитной экипировке, с урной для голосования, бюллетенем и средствами защиты для голосующего.
Между тем жители острова им. Белова голосуют только на дому — члены участковой комиссии добираются до них на катере.
По словам Марии Знаменской, голосуют жители островов очень активно — понимают, что поправки напрямую их касаются.
Напомним, основной день голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля, но у граждан есть возможность проголосовать до указанного дня — в период с 25 по 30 июня. Свое конституционное право можно реализовать как на участке, так и на дому. Для этого нужно подать письменное заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Члены УИК в сопровождении общественных наблюдателей придут к участнику голосования домой в заранее оговоренное время.