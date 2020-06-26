Поправки в Конституцию обеспечивают поддержку молодежной политики - лидер псковской «Молодой Гвардии Единой России»

Лидер псковского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Василий Демидов проголосовал сегодня, 27 июня, в поддержку предложенных изменений Конституции РФ. Свой голос он отдал на избирательном участке №158 в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
«Я считаю, что когда происходит исторически и стратегически важное для страны событие, нельзя оставаться в стороне и просто необходимо принять в этом участие, - сказал Василий Демидов. - А поправки в Конституцию Российской Федерации, несомненно, являются таким событием. Конституция это самый главный закон страны и впервые с 1993 года каждый гражданин имеет уникальный шанс поучаствовать в ее совершенствовании».
«Мне небезразлично наше будущее. Для меня важно, какой будет моя страна через 5, 10 или 20 лет. Поправки обширные и разносторонние, затрагивают различные сферы. Лично мне особенно хотелось бы отметить защиту исторической правды и поддержку молодежной политики. Поэтому я приобщаюсь к возможности сделать наше настоящее и будущее лучше, надежнее. С учетом нынешних реалий, на участке созданы все условия, чтобы проголосовать быстро, легко, а самое главное безопасно», - сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».