Общество

На дому, на улице и возле машины - как голосуют в Псковской области. ФОТО

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков, нарушений и происшествий не зафиксировано, как и в предыдущие два дня голосования.

Красногородск участок №307 выезд на дом

Струго-Красненский район деревня Марьино УИК №478

г. Новоржев ИУ №296

Участок №210 Дновский район.

Печоры УИК №182

Выездное голосование в Печорах

Город Порхов УИК №527

Порхов УИК №523 упаковка

Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.