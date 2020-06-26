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Общество

На дому, на улице и возле машины - как голосуют в Псковской области. ФОТО

27.06.2020 22:40|ПсковКомментариев: 1

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков, нарушений и происшествий не зафиксировано, как и в предыдущие два дня голосования.

Красногородск участок №307 выезд на дом

Струго-Красненский район деревня Марьино УИК №478

г. Новоржев ИУ №296

 

 

Участок №210 Дновский район. 

Печоры УИК №182

Выездное голосование в Печорах

Город Порхов УИК №527

Порхов УИК №523 упаковка

Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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