На дому, на улице и возле машины - как голосуют в Псковской области. ФОТО

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков, нарушений и происшествий не зафиксировано, как и в предыдущие два дня голосования.
Красногородск участок №307 выезд на дом
Струго-Красненский район деревня Марьино УИК №478
г. Новоржев ИУ №296
Участок №210 Дновский район.
Печоры УИК №182
Выездное голосование в Печорах
Город Порхов УИК №527
Порхов УИК №523 упаковка
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.