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Общество

Сергей Гусев: Цель всех поправок в Конституцию – обеспечить дальнейшее развитие страны

29.06.2020 15:51|ПсковКомментариев: 0

Цель всех поправок – обеспечить дальнейшее развитие страны. Такое мнение высказал заместитель главы Великих Лук, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

«Предложенный президентом Российской Федерации формат общероссийского голосования – сам по себе уникален, – отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Гусев. – Каждому гражданину России предоставлено право выбирать, по каким законам будет жить наша страна, все мы в будущем. Предлагаемые изменения направлены на развитие России, защиту прав и интересов жителей страны, создание условий для роста благосостояния нашего государства и всех его граждан».

Одной из важнейших и самой актуальной в сегодняшних реалиях Сергей Гусев назвал поправку, утверждающую гарантию получения качественной и доступной медицинской помощи на всей территории России. «Она гарантирует, что в любой точке нашей страны каждый гражданин России может рассчитывать на своевременное получение необходимой ему медицинской помощи, включая самые высокотехнологичные виды, и качество этой помощи будет соответствовать «столичным» стандартам. Принятие этой поправки направлено на решение многих проблем, которые существуют в нашем здравоохранении. Сегодня мы уже видим, как изменилось отношение к медицине в период борьбы с пандемией, понимаем, что государством предпринимаются серьезные меры по поддержке медицинской отрасли. Принятие данных поправок позволит закрепить эту позитивную тенденцию на самом высоком законодательном уровне, стать гарантией развития, как сферы здравоохранения, так и общества в целом. И в этом цель всех поправок – обеспечить дальнейшее развитие страны. Поэтому прийти и проголосовать – значит, ответственно подойти к вопросу, каким будет наше будущее, будущее наших детей и внуков», - сказал он.

Теги: #великие луки #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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