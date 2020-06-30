Валерий Павлов: Поправки в Конституцию изменят наше государство на большую перспективу

Если будут приняты поправки в Конституцию, они изменят наше государство на большую перспективу, в этом заинтересована большая часть населения страны, считает член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Сегодня, 30 июня, он отдал свой голос на избирательном участке №4 в Пскове в помещении университета на улице Льва Толстого, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«По инициативе президента Владимира Путина были внесены поправки, они достаточно широко обсуждались в местных парламентах. Были дополнены значительным количеством различных предложений от населения», - сказал Валерий Павлов. По его словам, сформировалось несколько условных блоков поправок, которые жизненно важны для страны и граждан, потому что отвечают на самые серьезные вызовы времени.
«Прежде всего, в Конституции утверждается, что Россия - это социальное государство. Конституция закрепляет такие положения, как наши традиционные ценности: семья, многодетная семья, брак между мужчиной и женщиной считается браком», - отметил Валерий Павлов.
«Общественная палата Псковской области несколько раз выступала в защиту русского языка. Вот здесь тоже есть пункты, которые посвящены защите русского языка, защите наших нравственных ценностей. Важное положение предлагается внести в Конституцию о незыблемости наших границ», - продолжил Валерий Павлов.
«И есть еще один пункт, который вызывает раздражение у некоторой части населения. Предложение Путину предоставить право выдвигать свою кандидатуру. Во-первых, он этим правом еще не воспользовался. И мы не знаем, может быть, он и не согласится выставлять свою кандидатуру. Чего раньше времени суетиться? Хорошо он выдвинет свою кандидатуру, выдвигайте свою, голосуйте, приходите. В чем нарушение? Кому плохо от этого дела?» - заявил член Общественной палаты Псковской области.
В целом, по его мнению, поправки в Конституцию, если они будут приняты, изменят государство. «И в этом заинтересована большая, подавляющая часть населения нашей страны», - уверен Валерий Павлов.