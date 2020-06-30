Наталья Тудакова о голосовании по Конституции: Мы являемся участниками исторического события

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова сделала свой выбор и проголосовала в поддержку обновления Конституции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Происходит важнейшее событие в жизни нашей страны – всероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон. Это историческое событие, участниками которого мы все являемся, в дальнейшем определит пути развития нашего государства. Я считаю, что каждый голос в этом голосовании важен», - сказала депутат.
По мнению Натальи Тудаковой, участвуя в голосовании, гражданин берёт на себя ответственность за будущее своих детей и своей страны: «Ругать власть за реальные или мнимые ошибки и недочёты в работе, наверное, можно. Но я считаю, что каждому нужно сделать над собой усилие, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. И тогда каждый человек будет иметь реальное моральное право, сказать своим детям и внукам, что он принимал на себя ответственность за их дальнейшую жизнь, за развитие страны».
Наталья Тудакова отметила, что для неё как для заместителя председателя комитета по труду и социальной политике и лидера партийной фракции особого внимания заслуживают социальные поправки. «Внесенные поправки, на мой взгляд, разворачивают государство лицом к человеку – они обеспечивают социальную справедливость в обществе, что для партии «Справедливая Россия» принципиально важно», - подчеркнула депутат.
Наталья Тудакова призвала жителей региона сделать свой выбор, отметила безопасность созданных для голосования условий и поблагодарила сотрудников Избирательной комиссии Псковской области за организованную работу.