В Псковской области продолжается активное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Порховский район, деревня Полоное, УИК №541
Куньинский район, деревня Пухново, УИК №463
Локня, участок №409
Все 615 участков в регионе открыты с 8.00 и продолжат работать до 20.00. В целях предупреждения распространения коронавируса Роспотребнадзор разработал рекомендации, в соответствии с которыми члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие должны находится на участках в средствах индивидуальной защиты. Проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Новоржев, ИУ 297
Невельский район, деревня Щербино,УИК №594
Порхов, УИК 254
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.