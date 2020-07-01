Почти 44% избирателей Псковской области проголосовали по поправкам в Конституцию

По данным информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ до дня голосования приняли участие 43,62% жителей региона.
Наибольшее число проголосовавших в Стругокрасненском районе — 77,25%, в Куньинском и Невельском районах (65,6% и 65,13% соответственно). 62,94% проголосовавших в Усвятском районе. Самая низкая явка на голосование — в двух «столицах» Псковской области — в Пскове и Великих Луках (30,39% и 31,73%)
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян была возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это было в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.