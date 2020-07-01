Из-за урагана несколько избирательных участков в Псковской области вчера остались без света

Из-за урагана на нескольких избирательных участках в Псковской области вчера, 30 июня, был отключен свет. К настоящему времени все проблемы решены. Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию, все 615 избирательных участков открыты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в рамках работы информационного центра облизбиркома по поправкам в Конституцию РФ.
«День начался для членов Избирательной комиссии очень рано. Мы прибыли на работу к семи утра, чтобы уточнить число избирателей, которым в общей сложности предстоит проголосовать по поправкам в Псковской области. Их на 1 июля 2020 года 525 183», - сказал Игорь Сопов.
«Все участки открылись вовремя. На некоторых после урагана был отключен свет, но за вечер проблемы были решены», - отметил он.
Напомним, что на 85 участках в городе Пскове будут работать КОИБы, на 43 участках ведется видеонаблюдение.
Никаких нарушений и провокаций в ходе голосования нет, резюмировал председатель облизбиркома.