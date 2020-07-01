Президент России проголосовал по поправкам в Конституцию. ВИДЕО

Утром 1 июля президент России принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Российская газета».
Видео: Telegram-канал «Пул №3»
Владимир Путин приехал на свой избирательный участок 2151 в здание президиума РАН на юго-западе столицы, взял бюллетень, сделал отметку и опустил в избирательную урну.
Напомним, что глава государства не раз говорил о том, что поправки в Конституцию вступят в силу только после одобрения на всероссийском голосовании. Это же президент подчеркнул и вчера в своем обращении к гражданам.