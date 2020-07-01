Глава Пскова проголосовала в поддержку поправок в Конституцию РФ

Глава Пскова Елена Полонская проголосовала сегодня в поддержку поправок в Конституцию РФ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, голосование проходило на избирательном участке в лицее №4.
«Сегодня всей семьей выполнили свой гражданский долг - пришли и проголосовали на избирательном участке, который находится на территории моего избирательного округа. Я поддерживаю жителей своего округа и вместе с ними отдала свой гражданский долг, приняв участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ», - сказала Елена Полонская.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что голос каждого жителя страны — «самый важный и самый главный».