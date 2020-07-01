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Дмитрий Шахов: Если поправки в Конституцию будут приняты, то с июля мы будем жить в другой стране

01.07.2020 18:47|ПсковКомментариев: 0

Если поправки в Конституцию РФ будут приняты, то с июля мы будем жить уже в другой стране. Таким мнением сегодня, 1 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Сегодня есть возможность у всех граждан РФ, в том числе у жителей Псковской области, сделать свой активный выбор – за или против. Несмотря на пандемию коронавируса», - добавил он.

Дмитрий Шахов напомнил, что поправки в Конституцию, по которым предложено проголосовать россиянам, можно разделить на три основные группы. Первая – основные ценностные ориентиры страны, вторая – социальный блок, третья – наиболее объемная по тексту – посвящена организации работы органов публичной власти.

«Прежде всего, в случае принятия поправок нас ждут фундаментальные изменения, связанные с работой органов публичной власти», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Он также отметил, что мнения правоведов-конституционалистов по поводу поправок в основной документ страны разделились. Одни считают, что можно было жить и с Конституцией, принятой в 1993 году, другие – что основной закон страны необходимо поменять.

«Конституция 1993 года - это, по сути, Конституция переходного периода. Многое там было нового и современного, но и пережитков советской «правовой действительности» было немало. Это был некий симбиоз, ставший следствием кризиса власти в нашей стране, который привел к неразрешимым противоречиям президента и парламента. Сегодня уже давно совершенно другая реальность, поэтому Конституция 1993 года выглядит, можно сказать, архаично», - высказался Дмитрий Шахов.

Теги: #эхо москвы в пскове #уполномоченный по правам человека #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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