Псковский омбудсмен назвал позорищем для страны сбор денег на лечение детей

Позорищем для страны назвал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов ситуации, когда родители вынуждены собирать деньги на лечение своих детей через соцсети и СМС. Таким мнением он поделился сегодня, 1 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm).
«Я считаю, что нашему богатому государству, богатому природными ресурсами, должно быть очень стыдно. Я надеюсь, что эта порочная практика закончится», - высказался он.
Омбудсмен отметил, что в предлагаемых поправках в Конституцию РФ власти призывают изменить подходы к здравоохранению. «Подчеркнуто, что вопросы здравоохранения должны относиться к органам местного самоуправления. Как это будет работать, надо поспрашивать у авторов этих поправок», - добавил он.
Кроме того, Дмитрий Шахов отметил, что если человеку для получения медицинской помощи приходится ехать за 300 км, то это нарушает права человека и международные конвенции. «И не важно, на какой территории, насколько удаленной, человек находится», - заключил он.