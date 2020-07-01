В Кремле объяснили, почему Путин проголосовал без маски и перчаток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток.
По его словам, глава государства вовсе не пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии, а полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке.
Как уточняет РБК, помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.
Президент голосовал на столичном участке №2151 в Российской академии наук. Путин традиционно использует его для участия в выборах разного уровня.
Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин также не надел маску и перчатки на голосование.
Напомним, по рекомендации ЦИК всем, кто приходит на избирательный участок, должны измерить на входе температуру, выдать маску и перчатки. Для голосования предоставляют одноразовые ручки.