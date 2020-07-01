Председатели псковских ТИКов доложили о ходе голосования в режиме ВКС

Избирательная комиссия Псковской области в рамках работы информационного центра по поправкам в Конституцию организовала прямое включение с четырьмя районами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в режиме ВКС о ходе голосования рассказали главы Пыталовского, Невельского, Палкинского и Дновского районов, а также председатели ТИКов.
В целом, в указанных муниципальных образованиях голосование проходит в штатном режиме без нарушений.
В Пыталовском районе проголосовали 4668 человек, явка составила 60,3%. За ходом голосования на участках следят 75 общественных наблюдателей.
В Невельском районе работает 30 участков, в том числе 10 — в Невеле. Наблюдение осуществляют 137 наблюдателей. «Граждане настроены доброжелательно, погода хорошая, поэтому и активность тоже», - сказал глава района Олег Майоров. ТИК Невельского района оценивает явку как хорошую. Она действительно одна из высоких по Псковской области - 68.77%
Высокий интерес к поправкам показывают и жители Палкинского района. Население активно идет на участки. Проголосовало 63,08% избирателей.
В Дновском районе работает 14 УИКов, проголосовали 6008 избирателей, или 59,52%. За процессом следит 71 наблюдатель.
Напомним, ранее в рамках работы инфоцентра облизбирком провел ВКС с Псковом, Великими Луками, Псковским и Опочецким районами.