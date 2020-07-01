Голосование в Псковской области прошло легитимно - Игорь Сопов

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области прошло легитимно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в рамках работы информационного центра облизбиркома.
«Ровно в 20.00 все 615 участков завершили работу. На участках сейчас находятся только члены УИК, наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность. В настоящее время УИКи приступили к сбору бюллетеней. В первую очередь, будут распакованы сейф-пакеты с бюллетенями от голосования в период с 25 по 30 июня. Потом к тем бюллетеням добавят сегодняшние. Затем члены УИК приступят к подсчету голосов, и тогда мы узнаем уже не качественные, а количественные итоги голосования», - разъяснил Игорь Сопов.
«Ни одной официальной жалобы в облизбирком не поступило. Голосование прошло легитимно, в соответствии с разработанным положением», - заключил он.
Первые официальные итоги голосования в Псковской области будут известны после полуночи. Это связано с тем, что потребуется время на распаковку бюллетеней из сейф-пакетов и их внесение в КОИБы. Под утро протоколы с УИК доставят в областной избирком для занесения в систему ГАС «Выборы». Завтра же планируется подписание итогового протокола.