78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию – предварительные данные

По предварительным данным региональной Избирательной комиссии, 78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию России. Против изменений в основной закон страны оказались 20,54% проголосовавших.
Фото: Псковский избирком
Число выданных участникам голосования бюллетеней – 291 195. Число недействительных бюллетеней – 2071.
Больше всего поддержавших поправки в Конституцию (по соотношению голосов) оказалось в Усвятском районе (90,58% - за, 9,28% - против). Самое большое количество голосов против поправок показал Псков (72,33% - за, 26,85% - против).