Общество

Псковские археологи нашли доказательство человеческой жадности и экономности

Псковские археологи нашли доказательство «человеческой жадности и экономности». О своей очередной находке они рассказали в инстаграм-аккаунте Археологического сообщества Псковской области, представив фотографию сильно стертого точильного камня.

«Нет предела человеческой жадности и экономности, и наши предки хорошо это понимали. Отличный точильный камень был стерт до состояния тонкой плитки и использовался, пока не сломался в самом тонком месте», - рассказали археологи.

В Средние века, по их словам, «ничего не слышали про массовую культуру потребления и старались получит максимум пользы от каждого предмета быта. Вещи жили долгой жизнью, часто переходя по наследству».