Общество

28% читателей Псковской Ленты Новостей боятся «оранжевой революции» в Белоруссии

28,05% читателей Псковской Ленты Новостей (198 человек) боятся «оранжевой революции» и превращения Белоруссии во врага России. Об этом говорят результаты проведенного на сайте опроса на тему «Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?». В нем приняли участие 706 читателей сайта.

Еще 31,73% (224 опрошенных) очень беспокоятся, потому что «Страшно смотреть на жестокое подавление протестов и унижение людей».

«Скорее да. Больно за братский народ, запуганный и живущий при диктаторе», - такой вариант выбрали 10.91% (77 опрошенных)

«Скорее нет. Пошумят - и скоро все устаканится, пар уйдет в гудок» - проголосовали 3,68% (26 ответов)

8,64% (61 человек) не беспокоится: реакция государства на массовые беспорядки и должна быть жесткой.

«Наоборот, рад за белорусов. Они поддержали лидера и сохраняют независимость», - такой вариант выбрали 17,00% (120 человек).