Общество

Песков объяснил, зачем Лукашенко принялся названивать Путину

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в процессе постоянного обмена мнения на фоне протестов в соседней республике. Так прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков несколько телефонных разговоров, которые за последние дни были между Путиным и Лукашенко.

По словам Пескова, сообщает «Интерфакс», тот факт, что Путин в последние время провел несколько телефонных разговоров с Лукашенко — «это совершенно нормально».

Напомним, за последние дни Путин и Лукашенко провели несколько переговоров, основной темой которых стали события в Белоруссии.