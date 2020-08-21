Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи

Фотографии некоторых находок из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ в Пскове, разместил Археологический центр Псковской области в своем Instagram-аккаунте.
«Сегодня мы решили порадовать всех любителей раннего средневековья», - отметили археологи.
В ходе раскопок в этом году там обнаружили два погребения. Фотографии сделанных находок представлены ниже.
Металлическая оковка небольшой кожаной поясной сумки, в которой находились несколько осколков полосатого кремния
«Такие находки широко распространены на территории так называемого скандинавского влияния», - пояснили в археологическом центре.
Чашки весов, со сложенными внутрь коромыслами
«Деревянный футляр от весов очень плохо сохранился и сейчас его спасают реставраторы», - отметили археологи.
Богато украшенный перстень, обнаруженный в слое некрополя (вероятно южного происхождения)