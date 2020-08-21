Общество

Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи

Фотографии некоторых находок из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ в Пскове, разместил Археологический центр Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня мы решили порадовать всех любителей раннего средневековья», - отметили археологи.

В ходе раскопок в этом году там обнаружили два погребения. Фотографии сделанных находок представлены ниже.

Металлическая оковка небольшой кожаной поясной сумки, в которой находились несколько осколков полосатого кремния

«Такие находки широко распространены на территории так называемого скандинавского влияния», - пояснили в археологическом центре.

Чашки весов, со сложенными внутрь коромыслами

«Деревянный футляр от весов очень плохо сохранился и сейчас его спасают реставраторы», - отметили археологи.

Богато украшенный перстень, обнаруженный в слое некрополя (вероятно южного происхождения)