Общество

За 2,5 недели в Псковской области погибли 5 детей

За 2,5 недели в Псковской области погибли 5 детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова на своей странице в соцсети Instagram.

Омбудсмен выразила соболезнования великолукской семье, где вчера в ДТП погибли два ребенка.

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«Выражаю соболезнования родным и близким мальчиков. Светлая память ангелочкам. За последние 2,5 недели в Псковской области мы потеряли 5 детей. Это ужасная статистика. Что еще должно произойти, чтобы у взрослых мозги встали на место? На дороге, дома, открывая окно, у водоема, в лесу, на детской площадке, прошу вас, будьте бдительны, берегите детей», - говорится в посте.