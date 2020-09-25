Общество

В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове

В Сети появилась петиция, авторы которой выступают за снос кинотеатра «Октябрь» в Пскове.

В поддержку такого решения составители петиции приводят ряд своих аргументов. В частности, по их мнению, снос здания позволит вернуть исторический вид на Псковский кремль с юга, «"вытащить" из ямы Власьевскую башню и Приказные палаты» и «очистить видовые перспективы».

После сноса кинотеатра авторы петиции предлагают провести археологические раскопки и выполнить временное благоустройство территории, а затем организовать открытый конкурс концепций ее использования с учетом градостроительных особенностей и исторической значимости этого места.

Выделенные из федерального бюджета средства на реконструкцию здания «Октября» они считают целесообразным направить на строительство нового здания для библиотеки в другом месте или на реставрацию и приспособление ценного объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии, под библиотеку (например, Дом Печенко, Солодежня, комплекс зданий на Романовой горке).

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Ранее сообщалось, что городу при поддержке губернатора удалось получить на реконструкцию кинотеатра под библиотеку свыше 320 млн рублей из резервного фонда президента.