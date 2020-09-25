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Общество

В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове

27.09.2020 17:51|ПсковКомментариев: 0

В Сети появилась петиция, авторы которой выступают за снос кинотеатра «Октябрь» в Пскове. 

В поддержку такого решения составители петиции приводят ряд своих аргументов. В частности, по их мнению, снос здания позволит вернуть исторический вид на Псковский кремль с юга, «"вытащить" из ямы Власьевскую башню и Приказные палаты» и «очистить видовые перспективы». 

После сноса кинотеатра авторы петиции предлагают провести археологические раскопки и выполнить временное благоустройство территории, а затем организовать открытый конкурс концепций ее использования с учетом градостроительных особенностей и исторической значимости этого места. 

Выделенные из федерального бюджета средства на реконструкцию здания «Октября» они считают целесообразным направить на строительство нового здания для библиотеки в другом месте или на реставрацию и приспособление ценного объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии, под библиотеку (например, Дом Печенко, Солодежня, комплекс зданий на Романовой горке). 

 
Ранее сообщалось, что городу при поддержке губернатора удалось получить на реконструкцию кинотеатра под библиотеку свыше 320 млн рублей из резервного фонда президента.
Теги: #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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