Общество

Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» продлен до конца года

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.



Источник: v-pravda.ru

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту »Мир« и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», - сказала она.

Бакина также заверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку. «Здесь еще важно подчеркнуть, что для нашего пенсионера сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени», - отметила она.

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Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии коронавируса отсрочил обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» до 1 октября 2020 года.