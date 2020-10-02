Общество

Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве

Расследование дела по факту убийства пса Пифа в Невельском районе затягивается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Еще 8 сентября было возбуждено уголовное дело, по закону срок дознания перед расследованием составляет один месяц, но сейчас его планируется продлить. Причина в том, что убивший пса мужчина постоянно меняет свои показания: если сначала озвучивался мотив мести за кота, то сейчас появилась новая версия о случайном убийстве. Из-за этого расследование затянется, займет еще некоторое время, но я продолжаю держать ситуацию под контролем, и мы обязательно доведем это дело до конца», - прокомментировал ситуацию глава региона.

Фото, 18+: Instagram Галины Паскевич