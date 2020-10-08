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Общество

Большие бедки

09.10.2020 11:48|ПсковКомментариев: 0

Трагедия, произошедшая в минувшие выходные в парке «Раздолье», всколыхнула весь Псков. 15-летняя девочка в составе школьной группы упала с 9-метровой высоты при прохождении маршрута в веревочном парке. Как и в ситуации с великолукскими школьниками, сразу стали множиться слухи, версии, причем часто по принципу «я свидетель, а что случилось?». Правовую оценку случившемуся даст следствие, мы же предлагаем поговорить о психологической и этической подоплеке произошедшего. 

Что такое детский отдых сегодня, где границы допустимого в организованных развлечениях и какие меры могут предотвратить несчастья, подобные случившемуся 3 октября, в дальнейшем? 

 

Фото: ropeparks.ru

Все лучшее детям

«Да мы по гаражам без страховки бегали! В подземные ходы лазали, ни у кого не спрашивая разрешения!» - какие только ностальгические доводы не идут в ход, когда в соцсетях или разговорах начинают обсуждать незрелость нынешней молодежи или, как снисходительно называют старшие младших, - «школоты».

Подразумевается, что «мы, сильные и смелые», никогда не держались за мамкину юбку, и из всех передряг выбирались сами. Все отлично, но речь-то идет об организованном отдыхе детей: кроме гаражей, вспомните, были ведь и поездки на картошку, зарницы, поездки на экскурсии.

Фото: rg.ru

В наши дни благодаря интенсивному развитию инфраструктуры отдыха список возможных способов времяпрепровождения у детей расширился в разы. Турбазы, военные слеты, полеты на дельтапланах, аэротрубы, мастер-классы, квесты, боулинги, аквапарки, лазертаги, веревочные городки - все эти места обещают отдых порой на грани экстрима. Чаще всего они обслуживаются частным бизнесом, а значит, контроль за организацией и безопасностью в них лежит исключительно на совести владельцев.

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При этом родители все чаще рассчитывают на то, что отдых детей организует именно классный руководитель. Причин тому множество, в том числе и сложившаяся практика стимулирующих выплат педсоставу: деньги «на поддержку штанов» в этой низкооплачиваемой профессии можно получить только «бегая по лесам, прыгая по озерам и стреляя из-за углов». 

После нескольких случаев ДТП с участием школьных экскурсионных групп школы обязали брать у родителей учеников так называемые «согласия», в которых прописывается разрешение на то, чтобы школьник участвовал в том или ином внешкольном мероприятии, внесенном в план внеурочной работы. Ответственность при этом за детей несет учитель/школа, если непосредственно организовывала и проводит внешкольные мероприятия.

Осторожно: подростки!

Во всяком возрасте свои опасности и сложности. В данном случае в непростой ситуации оказались подростки.

Семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина подчеркивает: подростковый возраст - очень сложный. Не только потому, что подростки упрямые, дерзкие, самоуверенные закрытые, непредсказуемые (это все есть!), а еще и потому, что они все разные. «Кто-то в 14-15 лет уже имеет (свою!) цель, к которой (сам!) последовательно и упорно продвигается, а кто-то живет одним моментом, желая получить от него максимум удовольствия при минимуме усилий, - объясняет Румия. - При этом, какими бы взрослыми и самостоятельными они себя не считали, и какими бы развитыми не выглядели, они... еще дети, т.е. они еще не могут просчитать все варианты событий, они не осознают уровня риска и т.д.».

А это значит, что в рискованных ситуациях, особенно, в которых подросток оказывается в первый раз, взрослым стоит учесть следующее:

- да, им надо объяснять правила и рассказывать о рисках,

- да, их надо контролировать и страховать,

- да, надо проверять, насколько точно и в полном объеме они выполняют правила.

Как отмечает психолог, более зрелые подростки воспримут этот инструктаж и контроль более спокойно и ответственно, чем те, кто демонстрирует «детское» поведение.

Что касается последствий случившегося, то, по мнению Румии Калининой, важно понимать, что психологическая травма - это не сама ситуация (страшная, трудная, опасная и т.д.), а реакция на нее самого подростка. Иными словами, что для одного будет психологической травмой, то другой переживет достаточно просто.

«Станет ли данное событие для его участников и свидетелей психологической травмой, будет зависеть от их индивидуальных особенностей (ранимость, впечатлительность), от реакции близких взрослых (будут ли они запугивать и упрекать, обвинять, или окажут грамотную психологическую поддержку), от опыта подростка справляться с жизненными трудностями, - говорит специалист. - Я желаю всем вынести правильные уроки из случившегося, любить своих близких, беречь и заботиться о них».

Что делать

Что же теперь - никуда школьников не возить, засадить их окончательно дома, на добровольную пандемию? Ничего подобного! Собственно, учитель руководствуется благими намерениями, организуя подобные «вылазки»: свежий воздух, сплочение коллектива, развитие социальных навыков, взаимовыручки.

Неудивительно, что родители класса, в котором училась девочка, встали на защиту классного руководителя, сказав, что он не виноват в падении ребенка. Да и учитель сейчас находится не в лучшей форме: из-за глубоких переживаний классному руководителю пришлось уйти на больничный.

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Что касается ребят-одноклассников, то они тоже очень эмоционально восприняли случившееся. Поначалу участвовали в обсуждении новостей, но после известия о том, что заведено уголовное дело, ушли с открытых форумов, а на вопросы в «личку» отвечают, что не имеют права разглашать информацию. Неохотно дают комментарии по несчастному случаю и представители власти.

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Видимо, назрел вопрос о том, что простой бумажки с надписью «СОГЛАСИЕ» недостаточно. Возможно, стоит установить некие требования к досуговым центрам, которые принимают крупные организованные школьные группы? Ведь рассказывают мамы: в том же «Раздолье» были с двумя детьми: инструкторы ходили за детьми следом - один по земле, второй рядом, на маршруте. Не исключено, что проблема возникла именно из-за того, что детей было много?

Возможно, стоит сертифицировать такие центры, если они планируют работать со школьными организованными группами, или ввести дополнительные проверки на соответствие требованиям безопасности: есть ли там аптечка, врач, достаточное количество инструкторов, обеспечена ли должная страховка, отработаны ли алгоритмы поведения сотрудников в случае внештатной ситуации.

Возможно, стоит прописывать не только физические противопоказания (из серии «на аттракцион не принимаем граждан с сердечной недостаточностью, младше 18 лет и ростом ниже 170»), но и психологические («тревожным просьба не беспокоиться»). Подобные инициативы могут быть рассмотрены на уровне регионального парламента, но в любом случае окончательное решение – за федеральными структурами.

Да и родителям стоит внимательнее относиться к выбору развлечений. Почему никому в голову не приходит, допустим, провести интеллектуальную игру или собрать Литературный клуб «Зеленая лампа»? Организовать просмотр и обсуждение фильма, который заставляет думать, делать выбор, размышлять... Может, потому, что здесь думать придется, планировать, «впрягаться»? А так - приехали на природу, и гуляй - не хочу.

Стоит не забывать и о том, что учитель - один, а детей - больше 10, а то и все 30. Значит, стоит выбрать инициативную группу или разработать рекомендации по соотношению родительского участия в подобных массовых мероприятиях. Допустим, 5 человек учитель берет один. А вот если их уже 10 – должно присутствовать 1-2 родителя. В геометрической прогрессии.

Трагедия может случиться где угодно, при каком угодно раскладе. Место - величина переменная. А вот что постоянно - это ребенок и родитель. Как говорил Сухомлинский, «любого работника - от сторожа до министра - можно заменить таким же или еще более способным работником. Хорошего же отца заменить таким же хорошим отцом невозможно»…

Как говорится, маленькие детки - маленькие бедки, ну а для больших - существуют правила безопасности.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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