Общество

Александр Козловский пожелал ПЛН не останавливаться на достигнутом

В 2020 году Псковская Лента Новостей отмечает свое 20-летие. За эти годы издание прошло серьезный путь. Возникнув на рубеже веков как СМИ, призванное снабжать оперативной информацией газеты, теле- и радиокомпании, ПЛН превратилась в полноценный интернет-портал, на котором размещаются не только новости, но и комментарии, аналитические статьи, интервью, фото- и видеорепортажи.

Мы решили узнать, как сегодня воспринимают наше издание лидеры общественного мнения, известные псковские политики, успешные бизнесмены и активные общественники. Так, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что за 20 лет Псковская Лента Новостей не превратилась в архаизм.

- Александр Николаевич, а когда вы открыли для себя Псковскую Ленту Новостей?

- Я открыл для себя Псковскую Ленту Новостей чуть больше 10 лет назад. С какой статьи началось мое знакомство, я уже не помню, тем не менее я начал обращать внимание на этот ресурс с точки зрения подачи информации и увлекся.

- Надо полагать, вы читали не только новости, но и нашу аналитику, политобзоры.

- Да, очень интересно было читать авторские колонки, освещающие политическую и экономическую сторону жизни региона, интервью наших лидеров общественного мнения, которые постоянно выходят на ПЛН. Радует профессионализм журналистов, которые пишут на эти темы.

- Александр Николаевич, с получением мандата депутата Госдумы у вас прибавилось нагрузки, и вы решаете вопросы не только региональной, но и федеральной повестки. Часто ли вы обращаетесь к страницам ПЛН сейчас?

- Современные средства коммуникации позволяют удаленно находиться в повестке, и сегодня благодаря и сайту ПЛН постоянно находишься в курсе активности региона. Поэтому, несмотря на то, что у меня теперь несколько иная загрузка, я все равно в курсе новостей Псковской области, в том числе через Псковскую Ленту Новостей.

- На ваш взгляд, изменилась ли Псковская Лента Новостей с того времени, как вы только начали ее читать?

- Изменения только положительные. Приятно, что, несмотря на возраст, вы не превратились в архаизм и меняетесь вместе со временем. В плане тем и подачи материала все актуально, современно. Благодаря этому вы так долго и держитесь в топе лучших информационных порталов.

- А чего бы вы могли пожелать Псковской Ленте Новостей? Чего вам не хватает на нашем сайте?

- Хотел бы пожелать развития, не останавливаться на достигнутом, всегда быть в топе. Ну и современная форма подачи информации должна быть всегда - время идет, жизнь меняется. Желаю вам положительных изменений на долгие годы. Развивайтесь, а мы, читатели, будем следить за вашими новостями и будем только рады вашим успехам.