Общество

Елизавета Барышникова: Журналисты ПЛН - профессионалы своего дела

Журналисты Псковской Ленты Новостей являются профессионалами своего дела. Такое мнение высказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, говоря о 20-летии издания.

По ее словам, она предпочитает традиционным СМИ интернет-возможности новых медиа. Самый любимый и простой способ быть в курсе событий – «полистать ленту в Инстаграм, зайти на новостные порталы, в частности, на сайт Псковской Ленты Новостей, где действительно собрана острая, актуальная информация, работает удобная система навигации». Кроме того, у директора главного заведения музыкальной культуры области настроена подписка на уведомления о публикациях, касающихся Псковской областной филармонии и губернаторского оркестра.

«Я, в принципе, еще с детства не была вовлечена в традиционные медиа, - поясняет Елизавета Барышникова. - Маленькой газет я не читала, а в тот момент, когда начала интересоваться теми или иными вопросами, печатные издания в некоторой степени отошли на второй план. Я человек другого поколения, в отличие от моих родителей, бабушек и дедушек, которые за завтраком разворачивали свежую газету и за чашечкой кофе знакомились с новостями».

Директор псковской филармонии не участвует в обсуждениях, которые обычно разворачиваются на интернет-форумах - ей достаточно того, что она сама может проанализировать ту или иную новость и выработать к ней какое-то свое отношение, обсудив ее с друзьями или родными. «Мне кажется, что задача современных медиа не столько в том, чтобы становиться дискуссионной площадкой, сколько в том, чтобы заинтересовывать и вовлекать людей в те или иные проекты или события», - уверена Елизавета Барышникова.

Что касается Псковской Ленты Новостей, то в силу специфики работы директор филармонии чаще всего интересуется публикациями и новостями, размещенными в разделе «Культура» и в рамках проекта «Сцена», любит слушать передачи Юрия Стрекаловского на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, и если не успевает присоединиться к прямому эфиру, то читает его блог на ПЛН.

С точки зрения директора псковской филармонии, ПЛН пошла на пользу новая политика комментариев. «На беду многих и меня отчасти, в обсуждениях ваших публикаций разворачивались горячие дискуссии. Слава богу, сейчас этого нет, гораздо приятнее стало читать ПЛН, - отмечает она. - Нет негатива. Ведь, к сожалению, так складывается у нас, что если людям нравится что-то, они, скорее, промолчат. А вот если что-то плохо, они посчитают необходимым это написать и выдвинуть на всеобщее обозрение. За последний год ПЛН стала для меня намного приятнее, комфортнее и эстетичнее в этом смысле».

«Я не могу и даже не хочу давать вам советы, потому что вы совершенно точно профессионалы своего дела, и какие-то рекомендации с моей стороны были бы странными, - говорит Елизавета Барышникова. - Я просто желаю ярких сюжетов и новостей, и осознания того, что СМИ формируют не только действительность, но и мировоззрение. Это очень тонкая грань. Желаю порядочности, доброты и, конечно же, развития!»