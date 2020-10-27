Общество

Михаил Хоронен: СМИ должны давать разные точки зрения

Средства массовой информации должны давать разные точки зрения, а читатель сам решит, какие СМИ пишут правду, а какие — неправду. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал экс-мэр города Пскова Михаил Хоронен.

Напомним, на пост мэра областного центра он пришел в 2000 году - в год рождения Псковской Ленты Новостей.

«ПЛН я просматриваю практически каждый день. Печатные СМИ сейчас почти не читаю. Вопрос в том, что лет 15-20 назад такого объема информации, как сейчас, в интернет-изданиях не было, и люди в основном узнавали новости из газет, - отметил Михаил Хоронен. - Сейчас, конечно, тиражи печатных СМИ уменьшились, и люди меньше ими интересуются. Но это веление времени и соцсетей в том числе. Я это прекрасно понимаю и как профессиональный пользователь смартфона черпаю информацию в основном из интернета».

Также экс-мэр периодически смотрит федеральные телеканалы, а в соцсети не заходит.

Михаил Хоронен отдает предпочтение тем СМИ, в которых публикуются разные позиции. «Считаю, что нужна любая точка зрения, но в рамках закона, без призыва к экстремизму и так далее. А человек должен сам определить, где публикуется объективная информация - в государственных или частных СМИ», - сказал он.

«В свое время, когда я работал мэром города, и до моего избрания многие считали ПЛН оппозиционным СМИ. Но я всегда приглашал (на мероприятия - ред.) разные СМИ. Это мой принцип - должны быть представлены разные точки зрения, а читатель должен сам определиться, где говорят правду, а где - неправду», - заключил Михаил Хоронен.