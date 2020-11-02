Директор госархива рассказал об убийце мирных граждан под Псковом в годы войны

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в своем Instagram-аккаунте рассказал об убийце мирных граждан под Псковом в годы Великой Отечественной войны - эстонском карателе Арнольде Веедлере, который охранял лагерь в деревне Моглино для военнопленных и исполнял приказы руководства о расстрелах.
Арнольд Веедлер. Фото: Государственный архив Псковской области
«Моглино. Андрохново. Глоты. Все это не просто точки на карте. Это одни из самых упоминаемых в последние месяцы наименований населенных пунктов, которые связаны с преступлениями нацистов в Псковской области», - отметил Валерий Кузьмин.
Именно здесь, пояснил он, проводились раскопки и были выявлены места массовых захоронений, в том числе, женщин, стариков и детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. «По данным Следственного комитета, всего сделано 10 раскопов, найдены останки 188 людей. Только вдумайтесь! Из 73 останков, найденных в Глотах, половина - это дети. От младенцев до подростков. Каждый второй убитый!» - рассказал директор госархива.
«Не всех палачей, служивших охранниками в Моглинском лагере, удалось вычислить и задержать, - сказал он. - Но те, кто был арестован, рассказывали, что людей из лагеря, как правило, грузили в машины и везли куда-то в лес. Вначале их заставляли копать себе могилы. Потом требовали раздеться. Расстреливали очередями из оружия. Закапывали и умерших, и тех, кто еще подавал признаки жизни. А потом садились по машинам и ехали обратно, наградой за проделанную работу было спиртное. Уже после окончания войны этих злодеев разыскивали. Кого-то удалось найти в Эстонии, кого-то в Коми. Они не могли назвать точное количество своих жертв. А нередко - даже показать место, где закопаны тела убитых».
Среди убийц был Арнольд Веедлер, на поиски которого потребовалось 20 лет, сообщил Валерий Кузьмин, «Из рассекреченных недавно документов ФСБ мы знаем, что в 1967 году следователи и сотрудник прокуратуры выезжали с задержанным для поиска мест массовых расстрелов в Псковском районе», - продолжил он.
Фото: Государственный архив Псковской области
«Тогда были предприняты поиски. Но места массовых захоронений не нашли. Теперь мы знаем точно, где все эти годы покоились останки зверски убитых людей. Сколько еще таких могил может быть в псковских лесах - неизвестно», - добавил Валерий Кузьмин.
По решению советского суда 26 февраля 1968 года Арнольд Веедлер был расстрелян.
В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).