Общество

Директор госархива рассказал об убийце мирных граждан под Псковом в годы войны

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в своем Instagram-аккаунте рассказал об убийце мирных граждан под Псковом в годы Великой Отечественной войны - эстонском карателе Арнольде Веедлере, который охранял лагерь в деревне Моглино для военнопленных и исполнял приказы руководства о расстрелах.

Арнольд Веедлер. Фото: Государственный архив Псковской области

«Моглино. Андрохново. Глоты. Все это не просто точки на карте. Это одни из самых упоминаемых в последние месяцы наименований населенных пунктов, которые связаны с преступлениями нацистов в Псковской области», - отметил Валерий Кузьмин.

Именно здесь, пояснил он, проводились раскопки и были выявлены места массовых захоронений, в том числе, женщин, стариков и детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. «По данным Следственного комитета, всего сделано 10 раскопов, найдены останки 188 людей. Только вдумайтесь! Из 73 останков, найденных в Глотах, половина - это дети. От младенцев до подростков. Каждый второй убитый!» - рассказал директор госархива.

«Не всех палачей, служивших охранниками в Моглинском лагере, удалось вычислить и задержать, - сказал он. - Но те, кто был арестован, рассказывали, что людей из лагеря, как правило, грузили в машины и везли куда-то в лес. Вначале их заставляли копать себе могилы. Потом требовали раздеться. Расстреливали очередями из оружия. Закапывали и умерших, и тех, кто еще подавал признаки жизни. А потом садились по машинам и ехали обратно, наградой за проделанную работу было спиртное. Уже после окончания войны этих злодеев разыскивали. Кого-то удалось найти в Эстонии, кого-то в Коми. Они не могли назвать точное количество своих жертв. А нередко - даже показать место, где закопаны тела убитых».

Среди убийц был Арнольд Веедлер, на поиски которого потребовалось 20 лет, сообщил Валерий Кузьмин, «Из рассекреченных недавно документов ФСБ мы знаем, что в 1967 году следователи и сотрудник прокуратуры выезжали с задержанным для поиска мест массовых расстрелов в Псковском районе», - продолжил он.

Фото: Государственный архив Псковской области

«По шоссе Ленинград - Киев участники осмотра двинулись в сторону города Острова. Проехали аэропорт, поселки Лопатово и Череха, выехали за пределы города Пскова и доехали до деревни Соловьи Псковского района… Все время следования Веедлер внимательно осматривал местность. По прибытии в деревню Соловьи Веедлер попросил повернуть обратно, говоря, что так далеко от города Пскова они не отъезжали и что место расстрелов находится где-то между поселком Череха и деревней Соловьи с правой (западной) стороны от шоссе Ленинград - Киев. Обвиняемый Веедлер был доставлен в деревню Глоты Псковского района, расположенную рядом с Черехой… Веедлер заявил, что окрестности деревни Глоты очень напоминают ему местность, где производились массовые расстрелы, однако точного места расстрелов он указать не может, поскольку местность изменилась: старый лес вырублен, вырос новый лес, старые дороги заросли, проложены новые дороги. Обвиняемый Веедлер заявил: "Мы привозили арестованных на расстрелы в местность, похожую на окрестности деревни Глоты. В подобной местности производились массовые расстрелы советских граждан, которых мы привозили к месту расстрелов в закрытых грузовых автомашинах. Я участвовал в расстрелах советских граждан в такой местности в 1942-1943 годах. Во время одного из таких расстрелов летом 1943 года один из расстреливаемых, когда его вели от машины к яме, убежал. Так как арестованных перед расстрелом раздевали, этот человек убежал, будучи голым. Его искали с собаками, но не нашли"».

«Тогда были предприняты поиски. Но места массовых захоронений не нашли. Теперь мы знаем точно, где все эти годы покоились останки зверски убитых людей. Сколько еще таких могил может быть в псковских лесах - неизвестно», - добавил Валерий Кузьмин.

По решению советского суда 26 февраля 1968 года Арнольд Веедлер был расстрелян.

В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).