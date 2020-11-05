Общество

Владислав Туманов: Особое назначение СМИ - излагать разные точки зрения

Экс-глава администрации Псковской области, а ныне председатель Арбитражного суда Калужской области и руководитель Псковского землячества в Москве Владислав Туманов в свой небольшой отпуск приехал на Псковщину. По его словам, здесь она напитывается хорошими впечатлениями и вдохновением, а за информационной повесткой ему помогает следить Псковская Лента Новостей, с которой он и поделился воспоминаниями об истории становления псковских СМИ, а также мнением о положении дел в современном медиапространстве.





- Владислав Николаевич, вы работаете в другом регионе, а следите ли вы за тем, что происходит в Псковской области?

- Да, я регулярно слежу за новостями о Псковской области. Благодаря Псковской Ленте Новостей удается оперативно получать всю необходимую информацию. Один из основных источников для меня – это Псковская Лента Новостей. Была и остается.

- Как бы вы охарактеризовали современное псковское медиапространство?

- Понятно, что рядом с Псковской областью находятся мощнейшие регионы – Санкт-Петербург, Москва, но сравнивать с ними наш регион, наверное, не совсем корректно. Но есть и регионы другого калибра, и вольно или невольно с ними сравниваешь. Мне удалось поработать и на Урале, в Екатеринбурге, и в Восточной Сибири, в Иркутске, где сложились свои традиции в СМИ и даже своя школа журналистики. Определенные традиции есть и в Псковской области, и нам тоже есть, чем гордиться, но есть и чему поучиться.

Не могу сказать, что мы находимся впереди всей планеты, но местные СМИ определенно находятся в тренде. Не могу сказать, что мы где-то отстаем по реакции на события, по подаче информации. Я не разделяю себя и Псковскую область, поэтому и говорю – мы; все-таки много лет здесь прожито.

Могу отметить, что не так много серьезных источников информации в Псковской области, чтобы пересчитать, хватит пальцев одной руки. Псковская Лента Новостей всегда оперативно реагирует на события и дает интересные материалы.

- Владислав Николаевич, а вас не беспокоит, что сейчас многие СМИ дают только какую-то одну точку зрения на события: прогосударственные – одну, оппозиционные – другую и только?

- К сожалению, это действительно так. В этом и заключается особое назначение СМИ – показывать и излагать одну и иную точки зрения, разные позиции. Тут важен еще вопрос культуры и способа изложения, и здесь многое зависит от профессионализма журналистов. Прежде всего, информация на выходе должна быть объективной. Если дается только одна точка зрения и подается она, как единственно верная, то она просто не найдет отклика.

Я понимаю, что это непростая задача для СМИ. В этом смысле я хочу пожелать Псковской Ленте Новостей не покрываться лаком. Быть лакированным изданием опасно, когда лак высохнет, образуется корка, которая помешает расправить плечи.

Даже пять лет назад было посвободнее. Так, раньше на ПЛН в комментариях отклики на ту или иную публикацию доходили до сотни. Да это были анонимные точки зрения, в чем-то даже крайние, но ты сам волен был решать – принимать их или нет.

В то же время, я думаю, что у ПЛН есть прививка от лакированности, прежде всего, благодаря тем людям, которые работают в этом издании. Надеюсь, уже в этом смысле выработался иммунитет. Ведь 20 лет назад, когда в Псковской области появился сетевой информресурс «Псковская Лента Новостей», произошло становление свободной демократической прессы. В ней, как в капле воды, отразились все вехи становления нашего государства, становления вас - как журналистов, и нас – как политиков.

Я хочу пожелать Псковской Ленте Новостей помнить традиции псковской журналистики - интересной и читабельной, а также успехов, удачи и вдохновения.