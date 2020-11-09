Общество

Дмитрий Быстров: «Желтые» сайты и Telegram-каналы постепенно уйдут в прошлое

Глава Островского района Дмитрий Быстров уверен, что эволюция и в медиапространстве расставит все по своим местам: официальные источники информации, завоевавшие репутацию у читателей, продолжат работать в цивилизованной среде, а набравшие популярность на хайпах «желтые» сайты и Telegram-каналы постепенно уйдут в прошлое, поскольку сами себя дискредитируют фейками. Своим мнением он поделился в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что внимательно следит за псковским медиапространством, ведь это часть его работы.

«Если говорить про официальные источники информации, то их работу я оцениваю положительно. На мой взгляд, они достаточно объективно и полно раскрывают ту картину жизни, которая интересна и простому обывателю, и искушенному жителю Псковской области. В то же время сейчас есть много различной "желтухи", которую мы к официальному определению СМИ относить не будем. Это совершенно другая история. Здесь, как и в обычной жизни, не каждый, кто говорит "А", может сказать "Б". В частности, Telegram-каналы и "желтые" сайты часто практикуют так называемые информационные вбросы. Если они не соответствуют действительности, то спрос при этом практически отсутствует или стремится к нулю», - отметил он.

Дмитрий Быстров обратил внимание, что вопрос доверия или недоверия таким источникам - личный выбор каждого, но, по его мнению, такой выбор очевиден. «Если мы говорим об объективности и правдивости, то официальные СМИ здесь все-таки должны быть во главе угла, ведь у них есть вполне определенная степень ответственности. Хотелось бы, чтобы в псковском медиапространстве было меньше "желтых" моментов, Telegram-каналов, которые только делают хайп для извлечения каких-то дивидендов. Я считаю, что это краткосрочное явление - читатели им рано или поздно просто перестанут доверять. Интерес очень быстро пропадает, когда сказанное не один раз расходится с действительностью», - добавил он.

При этом глава Островского района подчеркнул, что традиционные СМИ должны отражать разные точки зрения, а читатель на основе прочитанного волен сам выбирать, какой из них придерживаться.

«Я считаю, что Псковской Ленте Новостей это удается - она в полной мере освещает повестку жизни Псковской области. В редакции работает достаточно компетентных людей, которые поднимают важные темы, интересные жителям региона, это все то, о чем они должны знать. Ничего не умалчивается. Об этом я могу объективно судить как руководитель муниципалитета», - сказал он.

«20 лет для истории, может быть, веха небольшая, но для жизни человека и издания - это серьезный этап. Хочу пожелать Псковской Ленте Новостей и впредь оставаться в этом формате», - заключил Дмитрий Быстров.