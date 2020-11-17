Общество

Виктор Степанов: СМИ должны давать различные точки зрения

СМИ должны давать различные точки зрения по тем или иным вопросам. Такое мнение высказал глава Порховского района Виктор Степанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я понимаю, что "жареный" материал больше читают, он привлекает большую аудиторию, но нужно стараться показывать не только плохие стороны, но и хорошие», - добавил Виктор Степанов.

Говоря о медиапространстве Псковской области, глава Порховского района высказал мнение, что в последнее время все новости и события все больше «уходят в сеть», хотя некоторые печатные газеты все еще живут и держатся на плаву.

В ходе беседы Виктор Степанов отметил, что Псковская Лента Новостей - один из тех региональных ресурсов, из которых он узнает о событиях, происходящих в области. Особенно ему интересны обзорные материалы издания.

«Могу вам пожелать отметить не только 20, но и 25 лет и так далее», - поздравил Псковскую Ленту Новостей с 20-летием Виктор Степанов.