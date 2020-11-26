Общество

Еще две школы и детский сад планируют построить в Пскове

На реализацию национальных проектов в проекте бюджета Псковской области предусмотрены средства в размере 6,8 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей федерального бюджета и 3,7 млрд рублей из областного. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Сразу скажу, что эти объемы существенно вырастут, федеральные средства распределены не полностью», - заметил губернатор и перечислил направления, где большая часть финансирования уже определена.

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 3,4 млрд рублей (рост на 22%). «Планируется отремонтировать 170 км региональных дорог, но, уверен, что этот показатель мы снова перевыполним», - сказал губернатор.

В 2021 году на реализацию нацпроекта «Демография» запланировано 1,6 млрд рублей. Снижение на 30% связано с созданием детских садов в Великих Луках (Дружбы и Заслонова), Борисовичах и Неелово, а также пристройки в Пскове. На следующий год запланировано строительство детского сада в городе Пскове на 120 мест по улице Коммунальной.

Финансирование нацпроекта «Образование» составит 634 млн рублей (снижение на 25%, здесь не учитывается окончание строительства школы в Великих Луках).

На 2021 год запланирован старт строительства двух школ в Пскове (общее количество мест - 1350). Продолжится создание «Точек роста» – к существующим 49 центрам добавится еще 30, а также центров цифрового образования – еще 2 появятся в Великих Луках и Печорах.

Существенно, на 56%, вырастет финансирование нацпроекта «Экология» – со 140 млн рублей до 225 млн рублей. Эта сумма, в том числе, включает закупку дополнительной лесопожарной техники, увеличение площадей лесовосстановления, а также продолжение строительства станции биохимической очистки воды в Великих Луках.

Значительно, на 53%, вырастет финансирование нацпроекта «Культура» – с 87 млн рублей до 133 млн рублей. В том числе планируется реконструкция домов культуры в поселке Смуравьево-2 (20 млн рублей) и в Стругах Красных (9,6 млн рублей), а также капремонт школ искусств в Невеле 23 млн рублей) и Усвятах (3 млн рублей).