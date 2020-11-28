Общество

Статья ПЛН победила на Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Статья 18-летней псковички Елизаветы Андреевой, опубликованная на сайте Псковской Ленты Новостей, стала лучшей среди публикаций, которые попали в шорт-лист номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».

Статья «Менталитет есть? А если найду?», подготовленная в рамках всероссийского наставнического проекта «Школа межэтнической журналистики - 2020», взяла первый приз в номинации, где состязались выпускники школ межэтнической журналистики из 27 регионов страны.



Елизавета Андреева — четверокурсница Псковского колледжа искусств, будущий хореограф.

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«Школа межэтнической журналистики» - это проект Гильдии межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В Псковской области в этом году Школа межэтнической журналистики работала в пятый раз под руководством журналиста Ольги Миронович.



Напомним также, что в прошлом году победителем в номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского конкурса «СМИротворец» также была названа ученица псковской Школы межэтнической журналистики - второкурсница ПсковГУ Кира Суханова.

Псковская Лента Новостей становилась лауреатом конкурса «СМИротворец» в 2018 году. Тогда признание жюри получили две публикации, посвященные малочисленной народности сето.