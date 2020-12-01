Общество

Принятие кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность обсудили в Псковской гордуме

Вопрос о даче согласия на принятие в собственность города Пскова здания кинотеатра «Октябрь» с земельным участком обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Заседание комитета состоялось во вторник, 1 декабря, под председательством депутата Дмитрия Барабанова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Как пояснила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова Елена Кузнецова, сейчас эти объекты являются собственностью Псковской области, здание кинотеатра «Октябрь» было предоставлено в октябре 2020 года в безвозмездное пользование МАУК «Централизованная библиотечная система».

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия муниципальному Банно-прачечному комбинату на предоставление в аренду индивидуальному предпринимателю части помещения площадью 1 кв. м. для раздачи горячих обедов малообеспеченным жителям Пскова. После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города Пскова внести данные вопросы в повестку очередной сессии гордумы.