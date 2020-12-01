Общество

Адвокат по делу Данилова указал на «очаг неэффективного расследования»

Образовывается «очаг неэффективного расследования» уголовного дела в отношении псковского бизнесмена Александра Данилова и его коллег. Об этом заявил адвокат Константин Винча в ходе пресс-конференции 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По моему мнению, образовывается очаг неэффективного расследования уголовного дела и волокиты, нарушения прав моего подзащитного и других фигурантов уголовного дела», - отметил он.

Константин Винча рассказал, что защищает системного администратора Евгения Лебедева, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). «В обвинении нет конкретики, оно абсолютно нелогично», - подчеркнул он.

«Мой подзащитный ярко демонстрирует ситуацию, что в отношении любого сотрудника организации, фирмы может быть применена статья 210 УК РФ», - пояснил адвокат.

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«Этот год отнял много нервов, здоровья и всего остального у моего подзащитного», - добавил Константин Винча и добавил, что адвокатам не хотелось бы, чтобы уголовное дело превратилась в такой «долгострой», как дело вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов и экс-заместителя губернатора Михаила Гавунаса.