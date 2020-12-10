Общество

Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления

Первая заявка поступила на конкурс на лучшее новогоднее оформление витрины в Пскове. Фотографии в редакцию Псковской Ленты Новостей прислала блинная «Три сковородки» (Псков, улица Металлистов, 23, ИП Фишман Б. И.).

Заявка подана в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса».

«Оформление своими руками без привлечения дизайнера. Во главе композиции - праздничная елка, украшенная в натуральных тонах, handmade-композиции на столах и подоконниках с использованием натуральных материалов (еловые ветви, деревянные ящики, спилы, шишки), использование гирлянд, декоративных подсветок и светящихся фигур для создания праздничного настроения. Общая концепция - сказочный лес. Украшения преимущественно расположены в зоне окон для создания уютной предновогодней атмосферы и за пределами помещения кафе. В текущей нелегкой обстановке людям требуется немного радости», - сообщается в сопроводительном письме к заявке.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.