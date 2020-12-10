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Общество

Мисс и Миссис Псков 2020 года рассказали, что победа стала для них неожиданностью

10.12.2020 14:56|ПсковКомментариев: 0

Победа в конкурсах «Мисс Псков-2020» и «Миссис Псков-2020» стала для Юлии Яковлевой и Алины Силиной неожиданностью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом они сообщили на пресс-конференции 10 декабря.

«Я пришла на конкурс позже всех, через месяц после кастинга. Было сложно, девушки были уже друг с другом знакомы, а я прихожу, ничего не знаю и думаю, как мне быть. Видимо, не зря пришла, потому что стала "Мисс Псков"», - рассказала Юлия Яковлева.

Все ее родные и близкие были уверены в ее победе, в отличие от ее самой. «Это было неожиданно. Думала, ну второе, ну третье место, но никак не первое. Это было неожиданно и приятно», - призналась девушка, добавив, что на конкурс шла «за участием». «Просто интересно было попробовать свои силы, и, видимо, я не ошиблась», - рассказала она, добавив, что на конкурс ее сагитировала прийти «Мисс Псков 2018».

Между тем обладательница титула «Миссис Псков - 2020» Алена Силина рассказала, что ей предлагали принять участие в конкурсе еще лет пять назад.

«Но дети были еще маленькими, им нужно было уделять больше внимания, и я несколько раз отказывалась. Но потом мне сказали: если сама захочешь, никто тебя на конкурс не затащит, и подала заявку, - рассказала она. - Но вскоре я ушла на карантин (весной - ред.) и поняла, что это хороший знак, у меня никогда не получается с первого раза, поэтому надо идти до конца».

По словам Алены Силиной, поначалу ее близкие не понимали, зачем она пошла на конкурс, а потом привыкли и поддерживали. «А мой муж переживал так, что даже говорил: "Такое ощущение, что это я в конкурсе участвую, а не ты". Мне еще было удивительно, что меня поддерживали совершенно не знакомые люди. Они писали мне добрые слова, поддерживали. Это было неожиданно и приятно», - рассказала Алена Силина.

Как и Юлия Яковлева, она не верила в свою победу: «Надеялась войти в пятерку, но в итоге все сложилось наилучшим образом, чему я безумно рада».

Теги: #конкурс #Акваполис #красота #мисс псков #миссис псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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